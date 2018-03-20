Даша Астафьева в нижнем белье показала результаты тренировок и диет

Украинская певица Даша Астафьева поделилась с подписчиками промежуточными результатами своей трансформации тела. Артистка решила подтянуть тело с помощью тренировок и правильного питания.

До начала правильного режима Астафьева весила 59,8 кг. Так, спустя 9 дней артистка поделилась на своей странице в Instagram радостной новостью – она похудела на полтора килограмма.

"Ещё раз уточню. Я не худею))) и прошу вас, перестаньте мне давать советы и отговаривать исполнять задуманное! Очень длительное время я была не довольна своим внешним видом и формами) Просто допустите, что в Инстаграм все намного красивее", - отметила Астафьева.

Певица также рассказала, что придерживается правильного питания и не пропускает приемы пищи. Однако у нее были моменты, когда позволяла себе сьесть сладенькое.

"Есть грехи) рассказываю честно, что пару раз я срывалась))) уж не могла удержаться, подъедала у родителей вареники, конфетки, фрукты там, разные...))) и всякие вкусности!", - призналась певица.

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