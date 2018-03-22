Ольга Бузова снялась в стильной фотосессии с обнаженными мужчинами

Российская певица Ольга Бузова снялась в фотосессии для апрельского номера журнала "Numero".

На снимках, которые журнал выставил на своей странице в Instagram, Бузову запечатлели в стиле лукбука Versace. На фото артистка стоит в фиолетовом нарде, ее трогают за разные части тела обнаженные мужчины, повернутые к камере спиной.

На другом фото Бузова как на троне восседает на двух мужчинах, один из них полностью обнаженный.

Также журнал выставил видео, которое подписал так: "@buzova86 и 15 полуголых парней — стандартный такой бэкстейдж Numéro. Съемку и интервью ищите в нашем апрельском номере!".

Публикация от Numéro Russia (@numerorussia)21 Мар 2018 в 4:16 PDT

Ранее Ольга Бузова выложила горячее фото с подругой и призналась ей в любви.