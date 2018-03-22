Девушка дня Instagram: сексуальная фитнес-модель из Колумбии Анллела Сагра

До занятий спортом фитнес-модель из Колумбии Анллела (на испанском произносится как Ангела) Сагра училась на дизайнера одежды и работала моделью.

Сейчас проживает в Майами, штат Флорида, США. На данный момент она является лицом компании "1Up Nutrition". Часто снимается для обложек журналов, различных видео, и продает собственные программы тренировок.