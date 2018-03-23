Никакого белья: супермодель Эмили Ратаковски взбудоражила фанатов пикантными фото

Кадры обнаженной девушки набрали более 1,5 миллиона лайков.
Американская супермодель Эмили Ратаковски поделилась с поклонниками очередной порцией пикантных снимков.
На серии фото, которые модель выложила на своей странице в Instagram, Ратаковски запечатлена полностью обнаженной. Единственный предмет одежды на ней – шляпка от солнца.
Эмили отметила, что такие откровенные фото делал ее муж.
На снимках Ратаковски позирует так, чтобы не было видно интимных частей тела, а грудь прикрывает руками.
Поклонники модели оценили такие сексуальные фото в более чем 1,5 миллиона лайков, также они оставили тысячи хвалебных комментариев.
"Ты богиня", "Идеальное тело", "Счастливый муж!", "Вау! Потрясающая!", - восхищались фанаты.
Ранее Эмили Ратаковски порадовала фанатов снимком топлес в ванной.