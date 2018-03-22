Коллега рассказала о состоянии звезды сериала "Сваты" Федора Добронравова

Известный актер Федор Добронравов, попавший недавно в больницу, находится в стабильно хорошем состоянии, сообщила заведующая труппой его театра Бронислава Чунихина.

"Он сейчас находится на полном обследовании. Сейчас чувствует себя хорошо, все приходит в норму", — рассказала она агентству РИА "Новости".

Артист Федор Добронравов известен по работам в фильмах "Ликвидация", "День радио", сериале "Сваты", а также в театре.

Напомним, ранее Добронравов говорил о создании седьмого сезона сериала "Сваты", который СБУ запретила демонстрировать на территории Украины.