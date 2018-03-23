Девушка дня Instagram: сексуальная модель с пышной грудью Деми Роуз

Британскую модель Деми Роуз в 2017 году признали одной из самых сексуальных женщин мира.

Несмотря на свой маленький рост - 157 сантиметров, она построила успешную модельную карьеру. Недостаток роста Деми Роуз компенсирует пышными формами и провокационными нарядами, подчеркивающими её выдающиеся достоинства.

Девушка отдаёт предпочтение нарядам, в которых ее формам становится тесно, и они просто рвутся наружу.