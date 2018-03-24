Крошечное бикини и огромный бюст: модель Деми Роуз взбудоражила подписчиков пикантным фото

Известная британская модель Деми Роуз взбудоражила воображение фанатов новым откровенным снимком.

На фото, которое девушка выложила на своей странице в Instagram, модель запечатлена в крошечном купальнике белого цвета. Из такого наряда пышные формы Роуз так и рвутся наружу.

За 9 часов снимок набрал более 300 тысяч лайков и тысячи хвалебных комментариев.

"Секси", "Что бы ты не одела, выглядит фантастично на твоей фигуре", "Потрясающая попка", "Я влюблен в твои формы!", - восхищались фигурой Роуз фанаты.

Ранее Деми Роуз поразила поклонников своим декольте.