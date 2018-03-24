Австралийская модель похвасталась пышной попой в купальнике, фото

Австралийская plus-size модель Латисия Томас выложила в Сеть фотографию, на которой она позирует в полумраке в светлом купальнике.

Снимок манекенщица опубликовала на своей странице в Instagram, он собрал десятки тысяч лайков.

На фото девушка запечатлена вполоборота, в центре внимания оказалась ее пышная попа.

Ранее сообщалось, что британская plus-size модель Молли Констебл выложила в соцсети снимок, сделанный для журнала Playboy, на котором она позирует обнаженной. Посмотреть фото можно здесь.