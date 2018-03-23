Оля Полякова позировала со своей "зюзькой", фото

Известная украинская певица Оля Полякова (ее называют Суперблондинкой) выложила в Сеть фотографию, на которой позирует со своей "зюзькой" — старшей дочерью Машей.

Снимок исполнительница опубликовала на своей странице в Instagram, менее чем за сутки он собрал свыше 74 тысяч лайков.

"Моя зюзька!", — подписала Суперблондинка фото с дочкой.

Ранее Оля Полякова в соцсети поделилась фото со сьемок нового сезона шоу "Лига смеха", на нем певица была в парике с короткими волосами лавандового оттенка. Посмотреть снимок можно здесь.