Оля Полякова позировала со своей "зюзькой", фото

Снимок, опубликованный Суперблондинкой в соцсети, собрал десятки тысяч лайков.
Известная украинская певица Оля Полякова (ее называют Суперблондинкой) выложила в Сеть фотографию, на которой позирует со своей "зюзькой" — старшей дочерью Машей.
Снимок исполнительница опубликовала на своей странице в Instagram, менее чем за сутки он собрал свыше 74 тысяч лайков.
"Моя зюзька!", — подписала Суперблондинка фото с дочкой.
Ранее Оля Полякова в соцсети поделилась фото со сьемок нового сезона шоу "Лига смеха", на нем певица была в парике с короткими волосами лавандового оттенка. Посмотреть снимок можно здесь.