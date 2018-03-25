Лолита рассказала, почему ее дочь живет с бабушкой в Киеве

Известная российская певица Лолита Милявская считает, что ее дочери лучше жить в Киеве с бабушкой и дедушкой, нежели с мамой в Москве.

"У Евы есть возможность находиться с бабушкой и дедушкой все 11 классов. И когда говорят, что я бросила своего ребенка, отвечаю, что это один из мудрейших поступков в моей жизни. В противном случае, разрушила бы жизнь не только дочери, но мамы, которая поехала бы за внучкой, оставив мужа. Либо ребенок жил бы здесь с няней – чужим человеком", - сказала 54-летняя певица в интервью порталу Woman.

Лолита отмечает, что ее 19-летняя дочь очень впечатлительная, нередко ей требуется помощь психолога для поиска контактов с окружающими.

Певица уверяет, что в этом году Ева заканчивает школу и будет поступать в вуз. По словам звездной мамы, девочка знает несколько языков и, вероятно, выберет профессию переводчика или критика.

Напомним, ранее Лолита опровергла информация о том, что ее дочка с рождения страдает аутизмом, и обиделась на журналистов, которые приписали Еве этот недуг.