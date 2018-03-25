В Швейцарии скончалась победительница первого конкурса "Евровидение"

На 95-м году жизни в больнице швейцарского Цюриха скончалась победительница первого конкурса "Евровидение" Лиз Ассиа.

Популярность певице принесла победа на конкурсе "Евровидение" 1956 года, где она выступила с песней Refrain. Потом Ассия представляла Швейцарию еще в 1957 и 1958 годах, сообщает издание Metro.

Певица родилась в 1924 году и была младшей из 12 детей в семье. Свою сценическую карьеру начинала как танцовщица, а впервые спела со сцены в 1940 году.

В последние годы жизни Лиз Ассия принимала участие в различных мероприятиях, посвященных "Евровидению". В частности, была почетным гостем на конкурсе в Баку в 2012 году.

Напомним, ранее участница "Евровидения-2018" от Израиля "взорвала" Сеть своим клипом.