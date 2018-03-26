Сексапильная модель Оливия Калпо показала откровенные снимки с отдыха: фото

Модель из США и победительница конкурса Мисс Вселенная-2012 Оливия Калпо восхитила поклонников пикантными фотографиями с экзотического отдыха.

Идеальные формы в купальнике она показала в Instagram.

Несмотря на недавнее расставание с бойфрендом после двух лет отношений, Калпо решила отдыхать в Лас-Вегасе с позитивом и хорошим настроением.

Модель позирует для своего блога в черном купальнике, который подчеркивает сногсшибательные формы американки. Поверх пляжного наряда звезда надела роскошную накидку с поясом.

"Я настоящий человек Вегаса. Спасибо за невероятный отдых", - написала Оливия Калпо в социальной сети.

Калпо решила отдохнуть по максимуму: позволяла себе фаст-фут и прочие вредные вкусности. Ранее модель признавалась, что все вредные калории привыкла оставлять в спортзале.

Напомним, ранее австралийская plus-size модель Латисия Томас выложила в Сеть фотографию, где в центре внимания оказалась ее пышная попа.