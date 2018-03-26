Девушка дня Instagram: сексапильная Мисс Вселенная Оливия Калпо

Оливия Калпо - американская модель и актриса, победительница конкурсов Мисс США 2012 и Мисс Вселенная 2012.

Калпо является совладелицей сети ресторанов, также в роли модели она появилась в журнале Sports Illustrated и украсила обложку журнала "Ocean Drive". В детстве училась играть на виолончели, так как родители - профессиональные музыканты.

При росте в 170 сантиметров у девушки идеальные формы: 86-64-89.