"Грудь шикарная": Анна Седокова взволновала поклонников новым видео

Певица Анна Седокова поделилась с подписчиками новым видео, в котором она позирует под свою песню "Увлечение.

В ролике, который артистка выложила на своей странице в Instagram, она позирует в облегающем черном топе, который выгодно подчеркивает пышную грудь Седоковой. Образ она дополнила джинсами с высокой талией и локонами.

Подписчики певицы посмотрели видео более 1, 5 миллиона раз и оставили сотни хвалебных комментариев.

"Грудь конечно шикарная", "Лютый секс", "Шикарная", "Чтобы не говорили, она хороша! И это мать троих детей!", "Бомба!", - восхищались фанаты.

Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)24 Мар 2018 в 2:14 PDT

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