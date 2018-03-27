"Я готов стать этим полотенцем": Настя Каменских показала пикантное видео с ванны

Украинская певица Настя Каменских порадовала фанатов новым видео с ванны.

В ролике в Instagram артистка смотрит в камеру и играет со своими волосами.

"Так непривычно с такими волосами, но мне так нравится. А вы что скажете?", - подписала видео Каменских.

Мнения фанатов разделились: одни считают, что Каменских стоит вернуть ее кудряшки, и забыть о прямых волосах.

"С кучеряшками мне нравится больше, так тоже хорошо, но кучери более секси)", "Нет! Я надеюсь это парик! Ты – не ты", "Я за кудряшки! Они классные", "Красоту ничем не испортишь, но я за кучеряхи, они делают вас особенной", - уверены подписчики.

Другие же писали, что с прямыми волосами певица выглядит моложе и более соблазнительно.

"Супер, очень идёт, минус 10 лет", "Прямые круто смотрятся", "Ооочень красиво", "Настя, так наамного лучше. Кучери совсем не опрятно выглядят", - считают поклонники.

Были и те, кто восхитился тем, что Каменких предстала на видео лишь в полотенце.

"Я готов стать этим полотенцем", "Красавица!", "Класс-секс", - писали фанаты.

Публикация от Настя Каменских (@kamenskux) 26 Мар 2018 в 8:08 PDT

Ранее Настя Каменских выпустила новый клип на песню "Дай мне", где предстала соблазнительной студенткой.