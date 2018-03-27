"Сплошное совершенство!": Холли Берри похвасталась полуголой фигурой в необычной позе

Холли Берри на своей странице в Instagram решила похвастаться не только красивой фигурой, но и отменной физической формой.

Звезда опубликовала фото со своих занятий йогой в джунглях.

Подписчики актрисы высоко оценили как очень сложную стойку на голове, так и прекрасные формы Берри.

"Горжусь тем, что могу разделить с вами новую позу йоги. Благодаря вам я получила вдохновение и бросила себе вызов. А теперь призываю вас: попробуйте новые позы йоги и поделитесь ими со мной", – подписала фото актриса.

Ранее Холли Берри полностью обнажилась. Загадочный кадр собрал большое количество восхищенных комментариев.

Напомним, Кортни Кардашьян полностью обнажилась в честь Дня матери.