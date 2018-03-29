Прикрыла грудь руками. Польская порноактриса похвасталась прессом, фото

Польская порноактриса Аманда Фокс выложила в Сеть фотографию, на которой она запечатлена в коротких шортах и с обнаженной грудью.

Фото было сделано в столице Италии Риме, оно собрало тысячи лайков, говорится на странице девушки в Instagram.

На снимке актриса прикрыла грудь руками, в центре внимания оказался ее пресс.

Ранее сообщалось, что британская plus-size модель Молли Констебл опубликовала в соцсети фото, сделанное для журнала Playboy, на котором она запечатлена обнаженной. Посмотреть снимок можно здесь.