Прикрыла грудь руками. Польская порноактриса похвасталась прессом, фото

Снимок девушки в соцсети собрал тысячи лайков.
Польская порноактриса Аманда Фокс выложила в Сеть фотографию, на которой она запечатлена в коротких шортах и с обнаженной грудью.
Фото было сделано в столице Италии Риме, оно собрало тысячи лайков, говорится на странице девушки в Instagram.
На снимке актриса прикрыла грудь руками, в центре внимания оказался ее пресс.
Ранее сообщалось, что британская plus-size модель Молли Констебл опубликовала в соцсети фото, сделанное для журнала Playboy, на котором она запечатлена обнаженной. Посмотреть снимок можно здесь.