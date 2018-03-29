Упругая попа и пышная грудь: Ким Кардашьян похвасталась фигурой в новой фотосессии

Американская звезда реалити-шоу Ким Кардашьян снова выставила свою фигуру напоказ. Она снялась для рекламной кампании своей линии косметики.

На снимках, которые знаменитость выложила в своем Twitter и Instagram, она запечатлена в черном купальнике и нижнем белье, которое выгодно подчеркивает фигуру звезды.

Свою линию косметики Ким разрабатывала вместе со звездным визажистом Марио Дедивановичем. Он составил компанию Кардашьян на фотографиях.

"10 лет назад, когда мы встретились, я даже и не мечтала, что мы будем запускать наши собственные продукты вместе. Я так горжусь этой коллекцией наших любимых теней и помад. Оставайтесь с нами ... KKW X MARIO", - прокомментировала фото Ким.

Ранее Ким Кардашьян снова высмеяли за нелепый фотошоп.