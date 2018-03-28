Намазал попу маслом: Эмили Ратаковски поделилась пикантным снимком с мужем

Американская супермодель Эмили Ратаковски поделилась с поклонниками пикантным снимком со своим супругом Себастьяном Беар-МакКлардом.

На фото, которое модель выложила на своей странице в Instagram, Ратаковски запечатлена топлес в одних лишь трусах, а ее муж мажет ее ягодицы маслом.

Поклонники тут же представили себя на его месте, и задавались вопросом, есть ли вакансия на такую работу.

"Есть ли вакансии на эту работу?", "Я тоже хочу эту работу!", "Он самый счастливый парень", "И я хочу потрогать твою попу", "Как мне получить эту работу?", - писали подписчики.

Ранее Эмили Ратаковски предстала на фото без нижнего белья.