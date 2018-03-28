Остап Ступка о Раде: модель театра, где есть хорошие и плохие актеры

Актер театра и кино, народный артист Украины Остап Ступка заявил, что Верховная Рада — это модель театра, где есть хорошие и плохие актеры.

Все украинские политики являются хорошими актерами, поделился он мнением во время чата на "Главреде".

По словам гостя, "политика — это же такой своеобразный театр".

"… Верховная Рада — это модель театра, где есть хорошие актеры, а есть плохие. То есть все так же, как в театре. Только эти "актеры" работают на несколько иные вещи", — отметил собеседник.

Ранее певица, заслуженная артистка Украины Анастасия Приходько говорила "Главреду", что не верит политикам, наверное, попадая в Раду, они начинают заболевать, стартует эпидемия — у них там вирус: был нормальный человек, зашел в парламент и перестал быть нормальным — "сразу начинает думать, как украсть, как кого-то использовать, как соврать".