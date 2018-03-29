Девушка дня Instagram: тверк-танцовщица и модель с выдающейся попой Аманда

Аманда ( более известная как Little TI) – Instagram модель из Маями, США, которая стала известной благодаря снимкам в крошечных бикини, которые подчеркивают ее попу.

Девушка записывает тверк-видео и часто выставляет напоказ свою пятую точку. она уже успела сняться в клипе пуэрториканского исполнителя Farruko.