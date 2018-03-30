Брата самого известного украинского пранкера поймали на торговле детским порно

Брата известного украинского пранкера Евгения Вольнова, который распространил слухи о 300 жертвах пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове, поймали на продаже детского порно.

По данным телеграм-канала Mash, полиция Архангельска искала подпольных торговцев детской порнографией и неожиданно вышла на след одного из вероятных изготовителей. По версии следствия, им оказался двоюродный брат пранкера Стас Кувиков.

У него следственные органы Архангельска провели обыски и изъяли жесткие диски с детским порно. Также Стаса допросили, и теперь решают вопрос о переводе его в ранг подозреваемых.

Телеграм-канал отмечает, что сам брат Вольнова считает, что на нем отыгрываются из-за заведенного на его родственника дела из-за фейка о жертвах пожара.

Напомним, в результате трагедии в "Зимней вишне" в Кемерово погибло 64 человека, из них 41 ребенок.