Аманда Фокс похвасталась сексуальным снимком в бикини

Польская порноактриса Аманда Фокс выложила в Сеть фотографию, на которой она позирует в бикини.

Фото было сделано в столице Италии Риме, оно собрало тысячи лайков, говорится на странице девушки в Instagram.

На снимке актриса запечатлена в розовом бикини с темными завязочками, она сексуально приподняла ногу.

Ранее Аманда Фокс поделилась в соцсети фото, на котором она запечатлена в коротких шортах и с обнаженной грудью. Порноактриса прикрыла грудь руками, в центре внимания оказался ее пресс.