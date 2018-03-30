Полуголый Орландо Блум похвастался накачанным торсом

41-летний голливудский актер Орландо Блум похвастался своей отличной физической формой перед поклонниками.

На фото, которое актер выложил на своей странице в Instagram, он предстал с накачанным прессом, поклонники рассмотрели татуировку в виде солнца.

Его возлюбленная Кэти Пэрри шутливо прокомментировала снимок: "О, привет! Я как раз искала стиральную доску для стирки".

Фанаты восторгались физической формой актера.

"Вау, какой пресс", "Сексуальный!", "Вижу, кто-то регулярно посещает спортзал…", "выглядишь фантастически!", "Ох, сколько кипятка в комментах", - восхищались подписчики.

Ранее стало известно, что Кэти Перри и Орландо Блум снова вместе.