Девушка дня Instagram: сексуальная ринг-герл Арианни Селесте

Арианни Селесте (настоящее имя Пенелопа Лопес) родилась 12 ноября 1985 года в Лас-Вегасе, штат Невада, США. Имеет мексиканско-филиппинское происхождение.

Начала карьеру в 2006 году в качестве ринг-герл "Ultimate Fighting Championship". Снималась для журналов "Maxim", "FHM", "Sports Illustrated", "Fighter's Only Magazine", "Playboy". С 2013 года Арианна — соведущая телепрограммы "Крутой тюнинг".