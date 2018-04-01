Полуобнаженная Эмили Ратаковски похвасталась сексуальной фигурой

Американская супермодель Эмили Ратаковски поделилась с подписчиками пикантным снимком, на котором она запечатлена топлес, прикрывая грудь рукой.

Таким нежным фото модель поделилась на своей странице в Instagram. Поклонники оцениил откровенность девушки, и засыпали комплиментами, восхищаясь ее красотой и фигурой.

"Красавица", "Горяча", "Очень красивый свет на фото! Ты божественна", "Ты просто ангел!", - писали подписчики.

Ранее Эмили Ратаковски поделилась пикантным снимком с мужем.