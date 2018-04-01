Заячьи ушки, откровенные платья и грудь напоказ: Майли Сайрус снялась в пасхальной фотосессии

-
Майли Сайрус попробовала себя в роли сказочной героини instagram.com/mileycyrus
-
Майли Сайрус попробовала себя в роли сказочной героини instagram.com/mileycyrus
-
Майли Сайрус попробовала себя в роли сказочной героини instagram.com/mileycyrus
-
Майли Сайрус попробовала себя в роли сказочной героини instagram.com/mileycyrus
-
Майли Сайрус попробовала себя в роли сказочной героини instagram.com/mileycyrus
-
Майли Сайрус попробовала себя в роли сказочной героини instagram.com/mileycyrus
-
Майли Сайрус попробовала себя в роли сказочной героини instagram.com/mileycyrus
-
Майли Сайрус попробовала себя в роли сказочной героини instagram.com/mileycyrus
-
Майли Сайрус попробовала себя в роли сказочной героини instagram.com/mileycyrus
-
Майли Сайрус попробовала себя в роли сказочной героини instagram.com/mileycyrus
-
Майли Сайрус попробовала себя в роли сказочной героини instagram.com/mileycyrus
Американская поп-певица Майли Сайрус в преддверии Пасхи снялась в красочной фотосессии для журнала Vogue.
25-летняя исполнительница хита "Wrecking Ball" красочные кадры разместила на своей странице в Instagram.
Сайрус позировала перед фотографами в огромной корзине, на трехколесном велосипеде, с белым котом на коленях, и среди пасхальных яиц. Также звезда сфотографировалась с огромным плюшевым зайцем, который имитирует ее наказание, шлепая по попе.
Ранее в Сеть попали фото полностью обнаженной Майли Сайрус.