Австралийская модель-пышка позировала в нежном образе, фото

Австралийская plus-size модель Латисия Томас выложила в Сеть фотографию, на которой она запечатлена в нежном образе.

Снимок манекенщица опубликовала на своей странице в Instagram, он собрал десятки тысяч лайков.

На фото девушка позирует, сидя на краю стула в мини-юбке и топе с приспущенными бретелями.

Ранее сообщалось, что британская plus-size модель Молли Констебл выложила в соцсети снимок, сделанный для журнала Playboy, на котором она запечатлена обнаженной. Посмотреть фото можно здесь.