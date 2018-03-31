"Почувствуйте себя Богиней". Одесская Барби опубликовала новые откровенные фото

Одесская Барби Валерия Лукьянова показала в Сети новые откровенные фотографии.

Лукьянову называют Барби из-за специфического внешнего вида, напоминающего знаменитую куклу.

"Почувствуйте себя Богиней в полном смысле этого слова. Узнайте это состояние, когда все, за что бы вы не взялись, получается. Когда вы выглядите на все 100%. Когда ни у кого не вызывает сомнения, что перед ними — Богиня", — подписала Лукьянова одно из фото.

Свою популярность она подогревает за счет публикации фото и видео на личных страницах в соцсетях.

Напомним, ранее Валерия Лукьянова сделала скандальное заявление о своей сексуальной ориентации.