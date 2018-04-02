Экс-солистка "Ленинграда" заявила о сексуальных домогательствах в коллективе

Экс-вокалистка известного российского музыкального коллектива "Группировка "Ленинград"" Алиса Вокс, прославившаяся исполнением шлягера "Экспонат" (он же "На лабутенах, нах"), рассказала о том, что сталкивалась с недопустимым поведением фронтмена Сергея Шнурова и других музыкантов.

По словам певицы, ее коллеги постоянно отпускали пошлые шутки и недвусмысленные намеки.

"Определенный флер постоянного харрасмента, скабрезных шуточек в "Ленинграде" был и есть после меня, я в этом уверена. От этого невозможно абстрагироваться. Очень сильно действует на нервы, когда, например, тебе звонит в номер директор группы и говорит: "Алис, тебя Серега ждет в своем номере – надень черное белье и поднимайся". И ты сидишь в своем номере и думаешь: "Это он так пошутил?". На этом я закончила свою работу в группе "Ленинград". Никогда не поймешь, где проходит грань дозволенности этих шуток", – цитирует Вокс портал "СтарХит".

Напомним, ранее Вокс обвиняла Шнурова в том, что он заставил ее раздеться на сцене.