Сексапильная Эмили Ратаковски показала обнаженную грудь в фотосессии популярного бренда: фото

Знаменитая американская модель Эмили Ратаковски приняла участие в эротичной фотосессии для бренда Livin 'Cool

Пикантные снимки красавица опубликовала в Instagram, в очередной раз продемонстрировав божественные формы своего тела.

Перед объективами фотокамер Ратаковски позировала в купальнике зеленого цвета. Модель игриво выгнула спину, расположившись на оранжевом лежаке возле бассейна.

Затем американская красавица сняла верхнюю часть купальника и фотографировалась, прикрыв обнаженные округлости груди руками. Однако это не помешало поклонникам рассмотреть аппетитные формы модели во всей красе.

Идеальный образ Ратаковски дополнила нежным макияжем, воздушной укладкой и гармоничными украшениями.

Напомним, ранее Ратаковски поделилась с поклонниками пикантным снимком со своим супругом Себастьяном Беар-МакКлардом. На фото супруг мажет тело модели увлажняющим маслом.