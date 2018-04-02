"Вдул бы однозначно": Алина Гросу показала постельные сцены в новом клипе. Видео

Партнером певицы по съемкам стал модель Самвел Туманян.
Украинская певица Алина Гросу, которая ранее уже посветила грудью на сьемках очередного клипа, выпустила новый клип, на этот раз на песню "Ложь".
Видео опубликовано на YouTube-канале исполнительницы.
"Алина раскрылась для зрителя немного под другим углом, и эта работа отличается от предыдущих. В новой видеоработе мы сделали акценты на статичные кадры, крупные планы в которых максимально раскрылся актерский талант Алины", – рассказала режиссер клипа Ника Мэдисан.
При этом стоит отметить, что раскрыла Гросу не только свой талант, но и свое тело: в клипе много постельных сцен. Партнером певицы по съемкам стал модель Самвел Туманян.
Поклонники певицы по-разному оценили музыкальную новинку. Среди комментариев можно встретить такие отзывы: "Вдул бы однозначно", "Нравятся постельные сцены… по-киношному", "Клип вытягивает только Самвел", "Песня мне очень нравится, проигрыш в особенности. А клип очень примитивный, хоть там и Самвел такой себе слайд-шоу".
Ранее Алина Гросу решила обсудить тему изнасилования на российском шоу. Певица поделилась своим мнением в Instagram.