"Вдул бы однозначно": Алина Гросу показала постельные сцены в новом клипе. Видео

Украинская певица Алина Гросу, которая ранее уже посветила грудью на сьемках очередного клипа, выпустила новый клип, на этот раз на песню "Ложь".

Видео опубликовано на YouTube-канале исполнительницы.

"Алина раскрылась для зрителя немного под другим углом, и эта работа отличается от предыдущих. В новой видеоработе мы сделали акценты на статичные кадры, крупные планы в которых максимально раскрылся актерский талант Алины", – рассказала режиссер клипа Ника Мэдисан.

При этом стоит отметить, что раскрыла Гросу не только свой талант, но и свое тело: в клипе много постельных сцен. Партнером певицы по съемкам стал модель Самвел Туманян.

Поклонники певицы по-разному оценили музыкальную новинку. Среди комментариев можно встретить такие отзывы: "Вдул бы однозначно", "Нравятся постельные сцены… по-киношному", "Клип вытягивает только Самвел", "Песня мне очень нравится, проигрыш в особенности. А клип очень примитивный, хоть там и Самвел такой себе слайд-шоу".

Ранее Алина Гросу решила обсудить тему изнасилования на российском шоу. Певица поделилась своим мнением в Instagram.