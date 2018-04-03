"Какая аппетитная попа": Настя Каменских поделилась соблазнительными фото в купальнике

Известная украинская певица Настя Каменских улетела отдыхать в теплые края, и теперь делится с подписчиками пикантными фото своей фигуры и попы.

Так, на своей странице в Instagram артистка выложила серию фото, на которых она позирует в цветном купальнике, акцентируя внимание на своей пятой точке.

Поклонники пришли в восторг от таких смелых кадров, и засыпали Каменских комплиментами в комментариях.

"Какая аппетитная попа", "Формы безупречные", "Хорошая жжжопа", "Это сама сексуальность", "Хорошая задница ууухх", - восхищались поклонники.

Ранее фанаты разглядели на фото Насти Каменских округлившийся живот.