Полуобнаженная Ольга Бузова в фотосессии для Playboy засветила попу

Российская певица Ольга Бузова взбудоражила поклонников откровенной фотосессией для мужского журнала Playboy.

Снимком с фотосессии она поделилась на своей странице в Instagtram. На черно-белом фото Бузова позирует в нижнем белье, которое показывает часть попы певицы.

"Тебе будет больно...ты ее запомнишь навсегда", - прокомментировала пост ведущая цитатой из своей песни "Она не боится".

"Осталось чуть-чуть, и будем ее наблюдать абсолютно голой! Ее прет!", "Скоро голая будет сниматься", "Блин, ну это уже чересчур", "А слабо совсем без трусов? Противно! Шл*ха ты, и никому не нужная", "Просто фу позорище !Оля, когда ты оденешься?", - возмущались подписчики.

Однако нашлись и те, кому снимок очень понравился, и они расхваливали фигуру певицы.

"Шикарная красотка", "Кошечка", "Классная фотка!", "Ого попа красивая", - писали юзеры.

Также певица выложила видео с процесса сьемок для журнала.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) 2 Апр 2018 в 8:20 PDT

Ранее стало известно, что Ольга Бузова устроит кастинг для мужчин и будет искать любовь.