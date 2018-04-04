"А Осадчая не будет ревновать?": Юрий Горбунов удивил пикантным снимком с дерзкими девушками Playboy

Популярный телеведущий Юрий Горбунов поделился с поклонниками снимком, на котором он запечатлен в компании с двумя девушками в откровенных костюмах, которые напоминают девушек-кроликов Playboy. Одну из них телеведущий обнимает за талию.

"Много зайцев не бывает", - подписал фото на своей странице в Instagram Горбунов.

Поклонники тут же задались вопросом, как к такому фото относится жена Юрия - телеведущая Катя Осадчая.

"Вот это ты даешь! Катя фоткает? А какой довольный", "А Осадчая не будет ревновать?", "У каждого свои пасхальные кролики))", "Думаю, Катерина в таком костюмчике будет смотреться сексуальнее", "Катерина будет недовольна такими фото!", - подписчики.

Ранее Осадчая и Горбунов провели уикэнд в Турции.