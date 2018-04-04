В шубе, топе и колготках. Ким Кардашьян позировала в странном образе

Американская звезда реалити-шоу, актриса, фотомодель Ким Кардашьян-Уэст выложила в Сеть фотографию, на которой она позирует в шубе, топе и колготках.

Снимок в странном образе манекенщица опубликовала на своей странице в Instagram, он собрал более чем полтора миллиона лайков.

Фото прокомментировали ряд интернет-пользователей. "Нравится", — отметил sindybcn16. "Отличный внешний вид!", — полагает lecarnetdenotes. "Милая", — написала majaelisetokle.

Ранее поклонники заметили, что на снимке, который Ким Кардашьян-Уэст выставила на своей странице в соцсети, есть следы использования графического редактора, и высмеяли ее за нелепый фотошоп. Посмотреть фото можно здесь.