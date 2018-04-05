Экс-любовница Ди Каприо поделилась пикантным снимком, снятым в лесу

26-летняя датская модель Нина Агдал, которая почти год встречалась с Леонардо Ди Каприо, выложила в Сеть откровенный снимок из леса.

Судя по подписи снимка, который модель выложила на своей странице в Instagram, автором фото стал ее возлюбленный.

"Когда освещение и ваш парень хороши, сделайте то, что должны сделать", - подписала фото Агдал.

Отметим, что упомянутый Ниной Агдал бойфренд — это Джек Парис Таубман, сын модели Кристи Бринкли, который пошел по стопам мамы и также работает фотомоделью.

Ранее стало известно, что Ди Каприо закрутил роман с 20-летней моделью.