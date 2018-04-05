Анастасия Волочкова похвасталась снимком из "роскошного места"

Российская балерина Анастасия Волочкова выложила в Сеть фотографию, на которой она позирует в купальнике на пляже.

Снимок был сделан в "роскошном месте" на острове Пхукет (Таиланд), говорится на странице артистки в Instagram.

Фото собрало тысячи лайков, интернет-пользователи по-разному его прокомментировали. "Хороша!", — считает isikorskaia.

"Фото — супер)... И Вы, Настенька, очень красивая!!!", — отметила __lianna______. "Как здорово! А у нас дожди, сырость и слякоть!", — написала 888_miramo.

"Немного вам тепла и моря из роскошного места на о. Пхукет", — подписала снимок балерина.

Ранее Анастасия Волочкова опубликовала в соцсети фото, на котором она запечатлена со своей "радостью" — дочерью Ариадной, оно собрало десятки тысяч лайков. Посмотреть снимок можно здесь.