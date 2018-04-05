Ксения Собчак на отдыхе сверкнула сосками, фото

Бывший кандидат в президенты Российской Федерации, телеведущая Ксения Собчак выложила в Сеть фотографию с отдыха, на которой она позирует в сдельном купальнике.

Снимок ведущая опубликовала на своей странице в Instagram, менее чем за сутки он собрал свыше 130 тысяч лайков.

На фото запечатлено, как политик брызгается в воде, ее купальник немного намок, и можно сквозь него увидеть соски.

Ранее Ксения Собчак написала в соцсети, что отдыхает с семьей в Таиланде и поделилась снимком, на котором позирует со своим сыном Платоном и мужем — российским актером, режиссером-постановщиком Максимом Виторганом.