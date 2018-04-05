Девушка дня Instagram: королева бикини Аманда Тейлор

Модель из солнечной Калифорнии, США, Аманда Тейлор стала знаменитой после участия в конкурсе "Бикини", где она заслуженно получила титул "Королевы". Девушка часто снимается в откровенных фотосессиях. Она рекламирует нижнее белье и купальники.

Число подписчиков этой очаровательной девушки растет на глазах, ведь Аманда обладает прекрасной фигурой, которую демонстрирует на своих фото.