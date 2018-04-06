Пышнотелая модель-красотка Искра Лоуренс показала соблазнительные снимки в купальниках: фото

Британская модель plus-size Искра Лоуренс часто делится с поклонниками пикантными снимками.

Свежие сексуальные фотографии в открытых купальниках красотка опубликовала в Instagram.

Лоуренс принципиально не пользуется фоторедакторами, когда публикует свои фото в блоге, и не позволяет другим ретушировать ее снимки. Поклонники и подписчики поддерживают эту инициативу модели, поскольку естественная красота Лоуренс вызывает у них неподдельный восторг.

Топ-5 самых популярных последнийх фото Искры Лоуренс в купальниках:

Напомним, ранее известная американская plus-size модель Эшли Грэм выложила в Сеть фотографии, на которых она позирует в черном строгом наряде