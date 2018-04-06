"Чего-то без шпагата": Волочкова сфотографировалась голой. Но удивила не этим

Российская балерина Анастасия Волочкова выложила в Сеть фотографию, на которой она позирует голой в ванной среди цветов.

"А я начинаю утро в неге, в цветах, в любви, позитиве и радости!" - подписала она снимок.

Это уже далеко не первое интимное фото танцовщицы (в частности, буквально на днях она позировала на пляже без лифчика) – на это раз некоторые поклонники балерины больше удивились выбранной позе "этой женщины, показывающей постоянно шпагат".

"Чего-то без шпагата", "А нам шпагат?" – писали подписчики.

Кое-кто задался вопросом: "Мне вот интересно, а кто все время фотографирует?"

Напомним, Анастасия Волочкова сделала шпагат на пенсионере. Балерина сфотографировалась с 65-летним казахским поэтом.

Ранее Анастасия Волочкова опубликовала в соцсети фото, на котором она запечатлена со своей "радостью" — дочерью Ариадной, оно собрало десятки тысяч лайков. Посмотреть снимок можно здесь.