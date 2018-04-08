Слава из "НеАнгелов" обнажила часть груди на фото с отдыха

Украинская певица, участница группы "НеАнгелы" Слава Каминская выложила в Сеть фотографию, на которой она запечатлена в легкой накидке без купальника и бюстгальтера.

Фото, которым артистка поделилась на своей странице в Instagram, было сделано в Египте во время отдыха с детьми. В кадре Каминская позирует в красной накидке, наполовину обнажая грудь. Поклонники заметили торчащие соски певицы.

"Соскииии", "Слава, как всегда, неотразима!", "Ооооууууеее красотищааа", "Бомбовая фотка!", - отметили фанаты.

Ранее Слава из "НеАнгелов" похвасталась снимками в купальнике.