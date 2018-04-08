Американская модель похвасталась сексуальной фигурой в бикини

Известная американская бикини-модель Алексис Рен выложила в Сеть снимки, на которых она позирует на пляже в купальниках.

Снимки манекенщица опубликовала на своей странице в Instagram и в Insta–сториз. На них Рен запечатлена в белом купальнике, который подчеркивает ее грудь и попу, а также она похвасталась осиной талией.

На другом снимке модель оказалась в воде в купальнике цвета хаки.

Ранее Алексис Рен поделилась соблазнительным фото в купальнике.