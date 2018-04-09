Девушка дня Instagram: звезда Playboy Киндли Майерс

Киндли Майерс - американская модель и звезда Playboy. За роскошной фигурой девушки в Инстаграме следят более 800 тысяч пользователей.

Майерс не стесняется публиковать откровенные фотографии, наоборот с удовольствием показывает фолловерам свое шикарное тело. Самое главное для Киндли - это показать свой роскошный бюст, поэтому модель часто снимается топлес.