"Тело расцветает". Беременная модель Victoria's Secret оголилась на фото

Модель элитного бренда женского нижнего белья Victoria's Secret Кэндис Свейнпол, которая сейчас находится на шестом месяце беременности, порадовала своих фанатом обнаженным снимком.

Снимок девушка опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram.

"Тело расцветает. Соединение духовного и физического начал. Разве женщины не прекрасны?" — подписала фото модель.

К слову, о прибавлении в семье Кэндис Свейнпол и ее супруга Германа Николи стала известно в декабре прошлого года.

Напомним, ранее несколько девушек-моделей Victoria's Secret снялись полностью обнаженными.