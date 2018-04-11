Назван самый высокооплачиваемый актер Украины по версии продюсеров

Исполнитель главной роли в фильме "Поводырь" и сериале "Столетие Якова" Станислав Боклан является в Украине самым высокооплачиваемым актером по версии продюсеров и кастинг-директоров.

"После Богдана Ступки у нашего кино действительно есть спрос на подобное лицо — мудрое, ироничное, философичное, харизматичное", - в статье для ZN.UA сообщил театральный критик, художественный обозреватель Олег Вергелис.

Эксперт подчеркнул, что высокие доходы от съемок в кино получают также Сергей Стрельников, Дмитрий Суржиков, Алексей Тритенко, Виталий Салий, Римма Зюбина, Ирма Витовская, Анатолий Хостикоев, Наталья Сумская, Ольга Сумская, Богдан Бенюк, Леся Жураковская, Владимир Горянский, Александр Кобзарь, Андрей Саминин, Валерия Ходос, Мила Сивацкая.

Напомним, известный российский актер, режиссер и продюсер Данила Козловский заявил о разочаровании в связи с множеством негативных отзывов после выхода трейлера к его новому фильму о футболе "Тренер".