Девушка дня Instagram: фитнес-модель с пышной грудью Джорджина Джентл

Фитнес-модель из Австралии Джорджина Джентл впервые стала выкладывать снимки в Instagram в октябре 2015 года. С тех пор количество ее подписчиков неустанно растет, ведь девушка показывает потрясающую фигуру, и не стесняется сниматься топлес.

Она стала известна после того, как приняла участие в карибской рождественской фотосессии на пляже с множеством других моделей в SLS Baha Mar. Параметры ее фигуры при росте 174 сантиметров практически идеальны: 86-61-86.