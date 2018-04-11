"Как грудь эффектно смотрится": Седокова взбудоражила фанатов глубоким декольте

Украинская поп-певица Анна Седокова похвасталась пышной грудью в строгом наряде.

Артистка показала на своей странице в Instagram новый образ, она одета в черный смокинг, с очень глубоким декольте.

"Выйти из зоны комфорта. Я столько об этом читала, но никогда не воспринимала это всерьез. Вся моя жизнь - это выход из этой зоны, но вот однажды проснувшись утром, я поняла, что застыла. Словно остановилась на одном месте и все вокруг двигается, а я нет... Я прекратила писать, а это мне очень не нравится. Я потеряла навыки и перешла в лигу смотрителей, не создателей. Лига ждунов. Вот, сейчас настанет день и чудо случится. Не случилось. Эта фотосессия для меня особенная. Дерзкая. С самым глубоким декольте. И мне нравится, потому что в 65 я правда буду странно так выглядеть", - написала Седокова.

Поклонники Седоковой восторгались ее нарядом и смелостью, и оценили ее глубокое декольте.

"Властно! Шикарный вид!", "Вы идеальны, особенно в костюме с таким декольте", "Такая сексуальная мадам!", "Очень шикарно, элегантно, и конечно сексуально", "Боже какая красивая ...как грудь эффектно смотрится", - восхищались фанаты.

Ранее Седокова заинтриговала фанатов постом о беременности.