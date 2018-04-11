Беременная Светлана Лобода оголила свой живот, и поделилась планами на декрет

Известная украинская певица Светлана Лобода, которая появилась на обложке майского номера журнала "Cosmopolitan" с оголенным животом, рассказала, чем будет заниматься в декрете.

Отрывком интервью для глянца она поделилась на своей странице в Instagram. Она отметила, что большую часть беременности провела в разьездах, и после родов не собирается сбавлять темп.

"Я до седьмого месяца работала без выходных. В рамках тура мы объездили порядка 70 городов, несколько стран, и все это с недельным отпуском в начале января. Да и сейчас я не планирую отдыхать, у меня в Лос Анджелесе назначены съемки, запись альбома, идет подготовка к грандиозным концертам этой осенью — так что планы большие", - поделилась Лобода.

Певица добавила, что в Лос-Анджелес забрала и свою старшую дочь Еву.

"А дети всегда со мной, и Евочка и мой маленький кенгуренок (смеется). Ничего не изменится, когда ребенок родится, у меня прекрасные няня, мама, они всегда готовы помочь. Для всего найдутся и время и силы. Я буду идти дальше", - отметила певица.

Ранее фанаты заговорили о помолвке Лободы с отцом ее ребенка.